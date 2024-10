La despedida de Zayn Malik por la muerte de Liam Payne: "Te amo hermano"

Zayn Malik se expresó en sus redes sociales tras la muerte de Liam Payne. El cantante y exintegrante de One Direction, de solo 31 años, falleció en Buenos Aires tras una caída desde el tercer piso de un hotel, dejando un profundo vacío entre sus seres queridos y compañeros de banda.

Un adiós desde el corazón de Zayn Malik

Apenas un día después de conocerse la repentina muerte de Payne, uno de sus más cercanos compañeros en la banda, Zayn Malik, rompió el silencio con un conmovedor mensaje en sus redes sociales. Con dolor evidente, Malik compartió una foto de ambos abrazándose en su juventud, acompañada de palabras que reflejan la amistad y hermandad que siempre los unió.

La foto de Zayn Malik junto a Liam Payne en su juventud.

"Liam, me he encontrado hablándote en voz alta, esperando que puedas oírme", escribió Zayn, mostrando su tristeza ante la pérdida. "No puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones para nosotros. Nunca llegué a agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida".

El cantante recuerda que cuando era tan solo un adolescente de 17 años, Liam estaba ahí cuando extrañaba su casa. También resalta el optimismo de su persona y recuerda su sensatez aquellas discusiones que llegaron a tener de forma cariñosa. De hecho reconoce que respetaba su forma de defender sus ideas hasta el final.

La despedida desoladora de Zayn Malik a Liam Payne.

“Cuando se trataba de la música, Liam, eras el más calificado en todos los sentidos", recuerda Zayn. "Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo por última vez y despedirme de ti adecuadamente y decirte que te amaba y respetaba mucho. Te quiero, hermano”, termina diciendo el artista.

El emotivo mensaje de Louis Tomlinson

Otro integrante de la famosa banda también ha publicado un mensaje en su cuenta de Instagram donde ha compartido el dolor que siente. Louis Tomlinson relató cómo conoció a Liam cuando tenían solo 16 y 18 años, y cómo su voz lo impresionó desde el primer momento. “Estoy devastado por tener que escribir esto, pero ayer perdí a un hermano”, escribió Tomlinson, destacando la energía positiva y el carácter amable de Payne.

La despedida de los One Direction a Liam Payne.

En su mensaje, Louis recuerda que incluso llegaron a hablar de volver a reunirse en el estudio para recordar aquellos tiempos en los que trabajaban juntos. También destacó el papel vital que Liam jugó en One Direction, mencionando su talento innato y su impecable sentido musical.

“Liam era en mi opinión la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde muy joven, su afinación perfecta, su presencia escénica, su don para escribir. La lista es interminable. Gracias por darnos forma, Liam”, expresó.

Liam Payne y Louis Tomlinson.

El cantante continúa explicando lo afortunado que se siente de haberle tenido en su vida y que siempre le quedarán aquellos recuerdos que vivieron juntos: "Me hubiera encantado volver a compartir escenario contigo, pero no pudo ser".

Finalmente, Tomlinson se dirigió al hijo de Liam, Bear, prometiéndole que siempre estaría presente en su vida: "Si alguna vez me necesita, seré el tío que le cuente lo increíble que era su padre".