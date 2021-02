El emotivo reencuentro de Flavio Mendoza con su hijo Dionisio

Tras haber estado internado durante 10 días por haber contraído COVID, Flavio Mendoza, ya recuperado, volvió a su hogar donde se encontró con su pequeño hijo Dionisio.

El coreógrafo había ingresado al sanatorio Los Arcos, con alta temperatura y baja saturación de oxígeno. "Tuve días difíciles", había escrito en aquella oportunidad. En un posteo, con la imagen del pequeño, y muy angustiado, Flavio escribía: "Hijo mío, te pido perdón por no poder estar cuidándote. Sos tan chiquito y no sabés por qué papá no esta ahí con vos. Sólo quiero que sepas que te amo tanto y sos lo único que me importa", decía en una parte del extenso texto.

Apenas recibió el alta médica, Flavio lo único que quería era abrazarse con el pequeño a quien ama con devoción. El encuentro fue sublime y desde entonces no se separan ni un instante: "pegados como garrapatas, escribía Mendoza mostrando sus piernas y los pequeños piecitos del niño. Así fueron cada una de las imágenes que compartió con sus más de 1.5 millones de seguidores. Otra imagen, de extrema ternura, muestra a Dionisio dormido encima de su papá.

Dio repite las palabras que su padre dice: "Nunca más, siempre juntos. Te quiero" y el juego entre ellos se hizo infinito. "Te amo mi amor, te extrañé sabes? Mucho mucho. Nunca más nos separamos", que el pequeño repetía balbuceando.

Finalmente Flavio le decía: "Estamos juntos de vuelta mi bebé de papá hermoso, mío", y tras las emotivas palabras intercambiaban juegos que al pequeño divertía.

