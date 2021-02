Flavio Mendoza con Coronavirus: \"La pasé bastante mal\"

El pasado fin de semana, Flavio Mendoza debió ser internado tras un delicado cuadro respiratorio que después confirmaría el positivo para Coronavirus. En medio de esta situación, el coreógrafo debió quedarse internado en Los Arcos y desde allí fue reportando su situación.

En esta oportunidad y luego de la polémica que se armó con Carmen Barbieri y su delicado estado de salud, lo que motivó un pedido de disculpas, Flavio decidió dar un parte de su situación en particular.

Desde el sanatorio Los Arcos de Palermo, Mendoza describió cómo se siente a través de unas historias en Instagram: "Estoy un poco mejor, atravesando el Covid. Tuve días muy difíciles con mucha fiebre, la pasé bastante mal",

"Por suerte ya no tengo fiebre. Me pusieron oxígeno un poco por la saturación, pero ya estoy bien", continuó el artista y luego agregó: "Quiero decirles a todos que se cuiden, que se hagan el test y cuiden a los demás".



Luego, sobre el final, Flavio decidió dedicarle un mensaje especial a los médicos que lo atienden: "Agradecerles a los médicos que se merecen un premio aparte, se merecen todo porque dan todo", cerró.



Flavio Mendoza dio positivo de coronavirus y le escribió a su hijo una carta pidiéndole perdón

Luego de que Ángel de Brito diera detalles de su conversación con Flavio Mendoza, quien se mostró muy preocupado por su hijo Dionisio, el propio artista le dedicó al pequeño una desgarradora carta pidiéndole perdón. Horas más tarde, este viernes por la noche, finalmente se dio a conocer que dio Covid positivo.

"Hijo mío, te pido perdón por no poder estar cuidándote, sos tan chiquito y no sabes por qué papá no está ahí con vos. Solo quiero que sepas que te amo tanto y sos lo único que me importa. Papá se va a poner fuerte para volver a estar a tu lado, estás rodeado de amor de tus tías, la Chaco y Ari", expresó el productor teatral en su cuenta de Instagram antes de que se diera a conocer el resultado.