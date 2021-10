El especial gesto del Tucu López con Sabrina Rojas: "Es todo..."

Sabrina Rojas compartió un especial momento que compartió con El Tucu López.

Después de que su ex pareja, Luciano Castro, blanqueara su relación con Flor Vigna, la actriz mostró en redes sociales el particular gesto que tuvo el locutor con ella.

"Cuando le contás a tu novio la torta que comías en la infancia y él te la hace realidad", expresó la rubia en su Insta Stories con la postal cotidiana. "Mi novio es todo lo que está bien. En todos los sentidos", agregó.

Sabrina Rojas y Tucu López oficializaron su relación hace algunas semanas y ya no dudan en mostrarse en público. Días atrás, el ex de Jimena Barón se refirió al avance del noviazgo y la posibilidad de conocer a Fausto y Esperanza, los hijos de Rojas con Luciano Castro.

"Sabri tiene dos hijos y demás. Es complicado, y muy pronto también”, sostuvo El Tucu en Implacables. “Nos vemos cada vez que podemos y va por ahí. De acuerdo a los tiempos de cada uno”, agregó.

Sabrina Rojas y Tucu López.

La reacción de Sabrina Rojas por el romance de Luciano Castro y Flor Vigna

Antes de que Luciano Castro hiciera oficial su noviazgo con Flor Vigna, en LAM revelaron la reacción de Sabrina Rojas por esta nueva relación de su ex.

"Me dice Sabrina que ella no sabe nada y que no está enterada de nada, que no tiene idea con quién está Luciano, que se está enterando por nosotros", contó Pía Shaw en el ciclo de Ángel de Brito.

"Le pregunté que opinaba y me dijo que ella de ninguna manera va a opinar lo que haga o no haga el padre de sus hijos. Ojo que también Luciano Castro está en línea pero no me estaría respondiendo", agregó la periodista.