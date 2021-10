La reacción de Sabrina Rojas luego de enterarse de la relación entre Luciano Castro y Flor Vigna

Hoy en "Los Ángeles a la Mañana" Maité Peñoñori lanzó un romance inesperado que fue un verdadero bombazo. La angelita contó que Luciano Castro y Flor Vigna fueron vistos a los besos en un gimnasio y que estarían iniciando una relación amorosa. En ese instante Pía Shaw comenzó a chatear con Sabrina Rojas quien le contó a la panelista su reacción.

Luego de un par de horas de misterio Ángel lo anunció y todas las angelitas estallaron al no poder creerlo. De hecho Yanina Latorre se mostró desilusionada porque dijo que siempre se imaginó que la expareja volvía a estar junta.

Luego de chatear con la actriz de "Desnudos" Pía contó: "Me dice Sabrina que ella no sabe nada y que no está enterada de nada, que no tiene idea con quién está Luciano, que se está enterando por nosotros. Le pregunté que opinaba y me dijo que ella de ninguna manera va a opinar lo que haga o no haga el padre de sus hijos. Ojo que también Luciano Castro está en línea pero no me estaría respondiendo", cerró la angelita.

Mirá el video...

Luciano Castro y Flor Vigna, romance confirmado

Esta mañana en "Los Ángeles de la Mañana" confirmaron el romance entre Luciano Castro y Flor Vigna. Allí Ángel de Brito junto a Maite Peñoñori dieron detalles de esta inminente relación.

Con pruebas, Maite Peñoñori explicó que fueron vistos a los besos en un gimnasio de Vicente López. Además, la panelista compartió pruebas del romance: una foto en donde se lo puede ver al actor dejando a la bailarina en la puerta del gym. Esta fue la primera foto que apareció, se vio el fin de semana. A Luciano Castro lo reconocimos con su camioneta, pero nadie se percató de quién era la chica de gorrito. Podía ser cualquiera porque está camuflada, pero cuando se sabe que es Vigna…", se lo escuchó decir a Ángel de Brito.

“La dejó a las once de la mañana. Si uno hace zoom en las zapatillas de ella, se ve que son las mismas que ella utiliza siempre para entrenar. Con lo que me contaron dos fuentes que los vieron más eso”, cerró Maite.

Si bien ambos no se siguen en las redes sociales, la suspicacias de las angelitas llevó a confirmar el romance. “En redes sociales no se siguen. Así que si el tiroteo empezó por ahí, no dejaron rastros. El viernes estuvieron juntos, se fueron los dos en la camioneta de él y estuvieron a los besos en el gimnasio frente a otras personas. Dije no puede ser. Me puse a chequear y da todo, estuvieron ahí”, explicó Maite.

FL