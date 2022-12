El excéntrico pedido de Wanda Nara hacia L-Gante para su regalo de cumpleaños

Este 9 de diciembre Wanda Nara cumplirá 36 años y lo celebrará por primera vez después de muchos años lejos de Mauro Icardi, pero muy cerca de L-Gante, caballero con quién comenzó a sostener una relación muy cercana a mediados de este año. Reconocida por su excentricidad, es difícil pensar cuál sería el regalo ideal para ella.

En una entrevista en Red Flag, espacio que presenta Grego Rossello en Luzu TV, L-Gante fue consultado sobre qué le va a regalar a Wanda Nara en este día tan especial.

Wanda Nara le pidió algo que no se pueda comprar.

Como respuesta, el exponente de la cumbia 420 respondió: “Estoy complicado con el regalo. Ella misma me dijo '¿qué me vas a regalar?'. Y me dijo 'que sea algo que no me pueda comprar'”, señaló L-Gante, haciendo una clara alusión que Wanda Nara desea algo más sentimental que comercial.

De esta manera, queda en evidencia que a pesar de los rumores que afirmaban que el vínculo entre ellos se había deteriorado, aún continúan en comunicación y se la llevan muy bien. Ahora, quedará esperar cuál será el tan esperado regalo que L-Gante le hará a Wanda Nara por su cumpleaños 36.

La madre de L-Gante opina sobre Wanda Nara

En una entrevista otorgada a Socios del Espectáculo, Claudia Valenzuela fue consultada si creía que Wanda Nara había “hundido” la carrera artística de su hijo, L-Gante. De forma inteligente y muy precavida, sin ánimos de alimentar la polémica, se limitó a decir: “No, no siento eso. No sé si lo elevó. Y no creo que lo haya hundido. Él es muy inteligente”.