La madre de L-Gante se mete en la polémica y sentencia a Wanda Nara

La llegada de Wanda Nara a la Argentina causó un nuevo terremoto en la farándula. Ya anunció su separación con Mauro Icardi y algunos medios señalaron que hubo un nuevo acercamiento con L-Gante. Sin embargo, la empresaria le prohibió la entrada al cantante a su edificio y el vínculo se fracturó.

En este sentido, la madre de L-Gante, Claudia Valenzuela se ha metido en la polémica y opinó contundentemente sobre la relación que su hijo tiene con Wanda Nara. En entrevista con Socios del Espectáculo de El Trece, aseguró que le preocupa que la influencer esté usando a su hijo.

La madre de L-Gante no siente que Wanda Nara lo hundió.

La panelista Paula Varela le preguntó a Claudia si consideraba que Wanda Nara había hundido la carrera de L-Gante, puesto que, muchos especialistas afirman que cuando la rubia se acercó al intérprete lo hundió: “El pibe está con problemas todos los días. Estaba haciendo una carrera bárbara, con nombre propio… Ella se le pegó y como que lo aniquiló un poquito”, agregó la comunicadora.

Como respuesta, Valenzuela dijo: “No, no siento eso. No sé si lo elevó. Y no creo que lo haya hundido. Él es muy inteligente”. En esta misma línea, Rodrigo Lussich redobló su apuesta y apuntó: “¿Vos no tenés miedo que Wanda lo esté usando? Ella tiene las reglas de este medio muy claras... '¡Qué no me lo haga sufrir al nene! ¡Qué no me lo use!'. ¿Lo pensás a eso?”.

Claudia aseguró que L-Gante es muy inteligente.

Claudia Valenzuela solo se limitó a decir ante dicha pregunta: “Sí, eso lo pienso como madre”. Seguidamente, Lussich le realizó una impactante advertencia sobre Wanda Nara: “Esta es capaz de todo. Yo te lo aviso”, alertó.