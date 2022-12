El día que L-Gante llevó a Wanda Nara a comer una bondiolita

Hace unas horas, la mediática Wanda Nara sorprendió a todos sus seguidores cuando publicó un tweet sorpresivo y lapidario. No especifico a quien iba referido, pero muchos aseguran que fue para su esposo, el futbolista Mauro Icardi. “Un día me sorprende y suma, al otro día se manda una y resta, ¿para cuándo un poquito de equilibrio?” publicó Wanda en su cuenta y no tardó en recibir decenas de respuestas y comentarios. Una vez mas, revolucionando las redes.

Como era de esperarse, muchas de las usuarios le hicieron comentarios como: “Busca otro, reina”, mientras que otra ponía “¿Será para L-Gante o Mauro?” y la menos esperada: “Pensé que era para Maxi López”.



A fines de noviembre, Wanda arribó a la Argentina luego de su viaje a las Islas Maldivas con su esposo Mauro Icardi, con quien aparentemente después de esa escapada, las cosas no habrían quedado del todo bien y la reconciliación no habría sido el resultado final.

El fuerte tweet de Wanda Nara

La relación L-Gante Wanda Nara: la cita en la Costanera

El pasado lunes, L-Gante fue invitado al programa Red Flag quien conduce Grego Rossello en Luzu TV. En medio del programa, mientras el cantante de cumbia 420 contaba que había salido esa madrugada y que sus horas de descanso habían sido pocas, Grego Rosello le informaba que había una amiga que quería saludarlo detrás del teléfono. Esa amiga, era Wanda Nara.

Wanda Nara y L-Gante

“Eh, Wanda... ¿este es el que te tiraba fueguito en las stories?” le preguntó el cantante mientras lo agarraba del cuello a Grego, a modo chiste. La mediática respondió: "Es verdad, me escribió por todos lados”. Mientras tanto, el conductor del programa se defendió: “Pará, Wanda, que tengo un vínculo con Elián de hace años y vino con un montón de amigos acá”.

El cantante de cumbia 420 y la empresaria juntos

El cantante contó cómo se dieron las distintas citas con la empresaria. “Las dos mejores salidas que tuvimos fueron cuando ella me invitó a cenar, que fuimos a un restaurante muy bonito del cual se dijo en los medios que yo pagué una cantidad de dinero exorbitante y ni siquiera pagué yo. Solo dejé la propina para el mozo”.



Otra anécdota que recordaron fue cuándo él la invitó a comer al día siguiente, después de un show a la Costanera: “Fue tan raro que nadie nos pidió una foto”, agregó Nara. “El que vendía en el puestito no nos pasó cabida, para mí que no creyó que éramos nosotros”.

Es evidente que entre ellos hay una relación, no lo confirman pero tampoco lo niegan. ¿Qué pasará con esta historia?