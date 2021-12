El exclusivo look de Wanda Nara para caminar por Buenos Aires

Wanda Nara compartió en sus redes el exclusivo look que eligió para para pasar desapercibida en la city porteña. A través de su cuenta personal de Instagram, la modelo compartió imágenes de cómo se vistió, bajo la leyenda: “Mi look de incógnito en Baires”.

En las fotos podemos ver a Wanda Nara luciendo una calza y un top deportivo, ambos en color negro. Pero, fiel a su estilo, Wanda Nara le sumó unas zapatillas Nike blancas con un detalle en celeste, una campera de Balenciaga y una cartera de color lila pastel.

El look de Wanda Nara

Aunque eso no es todo, Wanda Nara también sumó a su look una gorra y lentes de sol, buscando no se reconocida con tanta facilidad. Lo cierto, es que el atuendo de la modelo, no fue elegido de manera aleatoria, ya que la calza y el top, pertenecen a la cápsula de ropa deportiva que Zaira sacó de la mano de Basset.

Como ya es de público conocimiento, Wanda Nara llegó al país y desde su arribo a Ezeiza, no deja de causar sensación en las redes con sus publicaciones, tanto es así, que sus fans le siguen los pasos y hasta le piden que salga a saludar cuando logran descubrir en qué locación está trabajando la modelo.