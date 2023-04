Eva de Dominici forma parte del elenco de la exitosa serie norteamericana The Cleaning Lady (La chica que limpia). La segunda temporada se terminó de grabar en diciembre pasado y sus fans están enloquecidos con la trama, esperando una tercera parte.

Eva de Dominici en The Cleaning Lady.

En The Cleaning Lady, la actriz interpreta a Nadia, una mujer súper sensual y provocativa que por su pasado pobre, aspira a un presente y futuro llenos de lujos.

Su personaje fue tomando cada vez más protagonismo y para el final de la segunda temporada ya era uno de los principales de la trama.

Eva de Dominici en The Cleaning Lady.

En la tarde de este martes, Eva de Dominici anunció en sus redes sociales que The Cleaning Lady efectivamente tendrá una tercera temporada. "Novedades pronto", escribió la actriz.

Enseguida comenzó a recibir miles de Likes y comentarios, entre ellos el de Natalia Oreiro que le dejó corazones colorados.

Eva de Dominici anunció la tercera temporada de The Cleaning Lady.

El problema de Eva de Dominici al ir a buscar a su hijo al colegio: "Tema de terapia"

En enero pasado, Eva de Dominici contó la situación que vive periódicamente por actuar en The Cleaning Lady. "Les comparto un temita de terapia. Las mamás y papás de los compañeros de Cairo de escuela, gimnasia y cualquier actividad en que lo anoto, no falla, son fans de The Cleaning Lady. Es una serie muy de papis al parecer. Literal, me empecé a arreglar para llevar a mi hijo así la diferencia entre Nadia que está siempre hot y yo, no sea tan abismal. Convengamos que Nadia dejó la vara muy alta", comenzó escribiendo Eva de Dominici en una Historia de Instagram.

El problema de Eva de Dominici al ir a buscar a su hijo al colegio: "Tema de terapia".

Luego la actriz aclaró: "Esta es una decisión tomada luego de que me sacaran una foto en pantuflas y pasamontañas sosteniendo bolsas de Walmart y un pañal pillado. Volvé a leer la combinación: Pantuflas. Pasamontañas. Walmart. Pañal pillado".

Y concluyó con humor: "Perdono pero nunca olvido. La venganza será divina. Abran paso señores, ya van a ver quién puedo ser", junto a un emoji de risa.