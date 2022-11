Eva De Dominici recordó el accidente en su casa con imágenes inéditas

Eva De Dominici estuvo de visita en nuestro país a finales de diciembre y fue entrevistada por Jey Mammon en su programa Los Mammones. Allí, la actriz contó que había tenido un noviembre bastante complicado.

La pareja de Eduardo Cruz señaló el 12 de noviembre de 2021 estaba en su casa de Los Ángeles cocinando una sopa de calabaza. Lo hacía dentro de una máquina, que explotó y le provocó quemaduras de segundo grado B. "Eso fue un viernes y el lunes yo tenía que viajar a Albuquerque a grabar una serie", contó la mamá de Cairo. Y continuó: "El lunes estaba ahí, con mucho dolor, y vino un médico a inyectarme un calmante (...) Pasé un mes muy difícil porque las curaciones son muy dolorosas".

Este sábado, a un año del accidente, la protagonista de The Cleaning Lady publicó en sus redes imágenes de ese día.

"Estas fotos no son recientes. Un año atrás tuve un accidente con una máquina en la cocina. 12 de noviembre de 2021. A las 24 horas estaba subida en un avión medicada para seguir trabajando. Las curaciones eran insoportables y todos los días, en distintas ciudades", comenzó escribiendo Eva De Dominici. Y continuó: "Seguir trabajando me hacía bien. No me gustaba hablar del accidente, solo necesitaba compañía mientras atravesaba el dolor físico y agotamiento mental".

Por último, la exChiquititas señaló: "Un abrazo a todas las personas que estén en etapa de recuperación".

En las imágenes se pueden ver las quemaduras en su brazo y en su pecho, del lado derecho.

El otro accidente de Eva De Dominici

Eva De Dominici también contó en Los Mammones que el último día de grabación de la serie, sufrió otro accidente, en Las Vegas. "Eran las 5 de la mañana y yo tenía los ojos un poco rojos y la maquilladora me dijo: 'Te pongo unas gotitas'. Se confundió y era pegamento de uñas", detalló la actriz.

Luego la artista contó que fueron corriendo a la Emergencia y tuvieron que cortarle todas las pestañas. "Así que esto que están viendo es todo mentira", dijo señalándose los ojos. Y agregó: "Se me pegaron las pestañas y se había endurecido. Yo sentía como una bola dentro del ojo. (Ahora) tengo una abrasión en la córnea".