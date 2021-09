El gesto buena onda de Bautista Vicuña con la China Suárez tras la separación con Benjamín

La China Suárez se fue a Madrid y, tras la separación con Benjamín Vicuña, comparte a diario sus aventuras por la ciudad europea.

Mientras disfruta con sus tres hijos, Magnolia, Rufina y Amancio, la actriz de 29 años también muestra a sus millones de seguidores sus particulares looks. Pero en una de las tanta publicaciones que realizó en Instagram, el gesto del hijo mayor de Benjamín Vicuña llamó la atención.

Bautista Vicuña, quien mantiene una fuerte actividad en redes, demostró la buena relación con la ex de su papá y dio un like a una de las últimas publicaciones en su feed.

No es la primera vez que el buen vínculo entre la China Suárez y Bautista Vicuña queda manifiesto en redes sociales. Tiempo atrás, la diosa compartió un emotivo mensaje para el hijo mayor de Pampita en su cumpleaños.

"Feliz cumple al hermano mayor más bueno y paciente. Mi pisciano favorito", escribió la intérprete junto a una foto del joven con Magnolia, su segunda hija.

Bautista Vicuña hizo un vivo y compartió una discusión entre la China Suárez y Vicuña

En plena cuarentena estricta, la China Suárez y Benjamín Vicuña se convirtieron en un suceso viral por un video que se difundió en redes sobre una pelea cotidiana. La grabación pertenece a Bautista Vicuña cuando hacía una transmisión en vivo en su cuenta oficial.

"Esto es así", se lo escuchó a Vicuña decirle a la China en el momento en el que hacían un asado para celebrar el cumpleaños de Beltrán Vicuña, el tercer hijo del chileno. "Mi amor, está toda húmeda la leña, ¿o le tiraste vos el coso?", le contestó ella.

Entonces, Vicuña advirtió que estaba siendo grabado. "Mi amor, está en vivo para todo el mundo", le dijo. "No me está viendo nadie, papá si... China estoy...", intentó aclarar nerviosamente el hijo mayor de Pampita. "Peor es lo que me acabás de contestar vos", le agregó ella.

