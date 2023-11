Nicki Nicole y Peso Pluma alteraron a sus fanáticos tras blanquear su noviazgo durante uno de los shows de la argentina. Hace varios meses que ambos fueron vistos in fraganti, pero jamás hicieron referencia a su tipo de vínculo. No solo confirmaron sino que la misma artista realizó un claro gesto de que su relación con Trueno ya no tiene posibilidad.

El gesto de Nicki Nicole contra Trueno durante su show que ratifica su relación con Peso Pluma

La cantante no sólo sólo conocida por su gran éxito en la música, sino por haber estado varios años en pareja con el rapero argentino Trueno. Ambos se mostraban muy enamorados en las redes sociales y hasta colaboraron juntos para distintos temas musicales. A fines del año 2022 su relación llegó a su fin sin explicación alguna para los fanáticos y desde entonces ninguno de los dos hizo referencia a su noviazgo.

Pero parece que Nicole logró superar al rapero, ya que hace varios meses se la estuvo viendo muy cercana a peso pluma, el artista mexicano de tumbados. Fue durante uno de los últimos shows de la argentina en donde blanquearon su relación a partir de un beso que el mexicano le dio frente a todo el público.

El gesto de Nicki Nicole a Trueno tras cantar "Mamichula"

A pesar de que Nicki comenzó otra relación amorosa, continúa cantando la icónica canción “Mamichula”, la cual hace referencia a su relación con Trueno y fue escrita cuando estaban enamorados. Tanto ella como él la cantan en sus respectivos shows dejando una pausa en la parte que le corresponde a cada uno de ellos.

Nicki Nicole y Peso Pluma

Sin embargo, durante uno de sus conciertos, la morocha realizó un gesto que llamó la atención de sus fanáticos mientras se reproducía "Mamichula" de fondo. Nicole se pegó unas leves palmadas en el pecho, tiró un beso y saludó con la mano en señal de que lo suyo con el trapero ya no tiene ninguna posibilidad. Hasta el día de hoy los fanáticos de Trueno y Nicki Nicole esperan una respuesta por los motivos de su separación, pero aceptan la nueva relación que la argentina comenzó con Peso Pluma.