Nicki Nicole rompió el silencio y habló por primera vez sobre su ruptura con Trueno y confesó que esa separación la ayudó a escribir muchos de sus nuevos temas. Aunque en realidad ninguno de los dos anunciaron de manera oficial que no estaban juntos, dieron a entender en varias ocasiones que la relación se había terminado.

Nicki y Trueno eran pareja desde mayo de 2020, o al menos eso se pudo saber, ya que en ese momento comenzaron a compartir fotos juntos en sus redes sociales, e incluso llegaron a comprometerse. Sin embargo, los rumores de separación surgieron hacia finales del año pasado y ahora fueron confirmados de manera indirecta por la rapera.

Caption

Aunque no nombró al joven, Nicki habló en La Peña de Morfi sobre sus últimos temas y confesó que se inspiró en un reciente desamor. "Yo siento que está bueno superarse a uno mismo, seguir adelante, dejar atrás cosas y decir: 'Bueno, hasta acá', y a seguir", aseguró.

El nuevo álbum de Nicki Nicole se titula "Alma".

Cuando el equipo del ciclo le preguntó sobre la canción "Se va 1 llegan 2", Nicki explicó que es "la canción más experimental del disco" y detalló cómo se originó el título. "En rupturas amorosas, o en esas cosas, casi siempre un familiar o un amigo te dice: 'Tranca, se va uno y llegan mil'", relató.

Las canciones de "Alma".

Por último, la artista argentina expresó sobre su tema: "Yo me cagaba de risa con eso porque no llegaba nadie. Pero el refrán 'Se va uno, llegan dos' uno lo re piensa, cuando dice: 'Esto se terminó, ahora que llegue lo próximo'".

¿Qué más compartió Nicki Nicole sobre su nuevo álbum?

La cantante compartió en diálogo con C5N cómo surgió el nombre de su nuevo proyecto. "Con mi productor primero hicimos el disco sin que tuviera nombre, lo dejamos fluir intentando no limitarlo. En uno de los temas, 'Tienes mi Alma', algo me llamó la atención, había algo en esa palabra. A la vez pasaron dos cosas: estaba leyendo un libro sobre ciclos del alma y mi productor me explicó de qué se trata el concepto de los puntos de encaje, la unión del corazón, el alma y mente", comenzó.

Por último, sumó para terminar de explicar la idea tras "Alma": "Con este álbum aprendí a quererme, a entenderme, a mostrarme vulnerable y a ser transparente. La clave es mostrar cómo uno es, es parte de nuestra alma y esencia. Si yo no soy real con la gente que me sigue, ¿qué más les puedo dar? A partir de este álbum en adelante forjé una confianza que va más allá".