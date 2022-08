El hijo de Abel Pintos se accidentó y tuvo que ser atendido de urgencia: la palabra del cantante

Agustín, el hijo de Abel Pintos se accidentó y tuvo que ser atendido de urgencia en el hospital público pediátrico de Resistencia.

Ante tamaño susto, el músico dejó un mensaje en sus redes sociales en el que explicó lo sucedido y llevó tranquilidad a sus seguidores. “Quiero agradecer con todo mi corazón al personal que con absoluta celeridad y amor atendieron a Agus y nos contuvieron en la angustia. GRACIAS. Ya estamos en casa y Agus está bien”, indicó el cantante para llevarle tranquilidad a sus seguidores.

A pesar de la preocupación de sus seguidores, Abel Pintos no dio detalles de lo sucedido con el pequeño, fruto de su amor con Mora Calabrese.

La nueva etapa de Abel Pintos

Abel Pintos formó una verdadera familia ensamblada junto a Mora Calabrese, quien también tiene una hija.

Es gracias a la relación con Guillermina, que el músico se animó a abrir una nueva faceta en su vida que se relaciona con el baile.

“Me gusta mucho bailar, siempre me gustó, pero no siempre bailé tanto… No digo arriba del escenario, porque allí siempre me expresé como podía. Pero nunca, como en esta etapa de mi vida, bailé tanto durante el día”, comentó Abel Pintos en una entrevista con Pilar Smith en Telefe.

El artista también aseguró, que se abrió una cuenta de TikTok para acompañar a su hija en las coreografías que monta. “Me pasa en esta etapa de la vida, que veo bailar a mi hija Guille y es como una simbiosis y de repente estoy haciendo cosas en mi casa, solo, me encuentro bailando. ¡Hoy acabo de crearme un Tiktok! (Risas)”, agregó.