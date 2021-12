El hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula sorprendió con su voz en un video inédito

Luis Miguel y Araceli Arámbula tuvieron dos hijos: Miguel de 14 años y Daniel de 13. Según la actriz, su papá no los visita hace tiempo y en la serie que el propio cantante autorizó sobre su vida, se encargó de aclarar en uno de los capítulos que no quería hablar de ese tema. "De Aracely no voy a hablar", dijo un Diego Boneta con maquillaje y máscara en una de las escenas finales de Luis Miguel La Serie, personificando al artista.

Por eso, es poco lo que se sabe sobre los ya adolescentes Daniel y Miguel. Apenas se los conoce por algunas fotos o videos que publica Araceli Arámbula muy de vez en cuando -sin mostrar sus rostros- o por algún paparazzi que los encuentra y puede capturar imágenes de lejos.

Atando cabos, puede deducirse que al menos Daniel es fan de Star Wars. Su mamá mostró en las redes que la torta por sus 13 años tenía la forma de Baby Yoda y uno de los regalos que había al pie del arbolito de navidad en su casa, era una caja de la famosa saga.

La torta de cumpleaños de Daniel y uno de los regalos de navidad son de Star Wars.

Luis Miguel le transmitió el talento a su hijo

Al parecer, al más pequeño de los herederos de Luis Miguel también le encanta la música. Y no sólo eso, ¡también le gusta cantar! En un video inédito de 2016 que publicó Aracely Arámbula se lo ve sentado en el borde de una pileta y mientras canta la canción “Can’t stop the feeling” de Justin Bieber . Te amo", se la escucha decir a su mamá cual fan número uno. Enseguida el video se viralizó y los fans de Luis Miguel comenzaron a especular un futuro brillante del joven arriba de los escenarios.

¿La historia se repite?

En su serie, Luis Miguel dejó ver que cuando Sergio, su hermano menor quiso probar con la música, él no lo apoyó porque consideraba que era manipulado por su abuela paterna para ganar dinero. Ahora, con este video que la propia Aracely Arámbula mostró, pareciera que el hijo de Luis Miguel quiere seguir los mismos pasos de su papá, aunque la artista reconoce que tanto Daniel como Miguel por el momento prefieren mantener el perfil bajo.