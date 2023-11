Tras las repercusiones que causó la nota que dio Yanina Latorre a Nadie Dice Nada, donde reveló que técnica utilizó para saber si su hijo, Dieguito, había tenido sexo en su cama, la panelista volvió a dar más detalles de la anécdota en LAM.

Después de recordar el mal momento que pasó al haber encontrado una mancha marrón en las sábanas de su cuarto, la angelita aseguró que llamó indignada a su hijo: “Quería saber qué era y chupé las sábanas”.

Yanina Latorre junto a Dieguito.

Al escucharla, sus compañeras se rieron y Latorre continuó explicando: “Ahí, Dieguito, me dijo ‘ay, mamá, me pedí un cuarto de helado por una aplicación. Me dijo que estaba solo”.

Por último, y entre risas, Yanina Latorre reveló que no le creyó a Dieguito: “Y como no le creí, seguí la ruta del helado. Fui a la cocina, busqué el helado y había un pote y una cuchara”.

Tras contar la anécdota, Yanina Latorre se cruzó con Fernanda Iglesias

Al escucharla, su colega le preguntó: "¿Pero qué tamaño era la mancha marrón?", y Yanina le respondió: "Grande y en medio de la sábana". Fernanda apuntó contra Dieguito y le dijo: "Y bueno, él también, tarado que deja las sábanas sucias".

Cuando escuchó el comentario de Fernanda Iglesias, Yanina Latorre decidió ponerle los límites: "No le digas tarado a mi hijo, punto uno, y segundo, yo los crío de esa manera, no lavan mis hijos, se las lava la madre".

J.C.C