Yanina Latorre asumió que es una madre muy controladora pero que no hace que sus hijos sientan ese control. En "LAM" repitió una anécdota que sacó a la luz en LUZZU y sorprendió a las angelitas que no podían creer lo que la panelista hizo.

Dieguito Latorre suele dormir algunas veces en un departamento familiar de capital, para no tener que manejar hasta Pilar luego de salir con amigos. Tras una de esas noches, Yanina Latorre notó que su hijo había pasado la noche en su dormitorio y que en la sábana había una mancha marrón.

La técnica que usó Yanina Latorra para saber si su hijo estuvo con alguien en su cama

"Yo dije 'sexo en mi cuarto no da'. Cuando voy a acomodar la cama veo una mancha marrón, yo dije 'la desvirgó en mi cama' y empecé a enloquecerme. Es alfombrado el cuarto, me empecé a acostar en el piso para ver las pisadas, miraba las sábanas, empecé a oler las sábanas, no tenía olor a nada. Después voy al baño buscando restos sexuales, no había", empezó relatando Yanina Latorre ante la atenta mirada de sus compañeras.

"No encontraba, hiperventilo, me acomodo y chupé la sábana para saber qué era lo marrón, era helado de dulce de leche", confesó Yanina Latorre. "Agradecé a Dios, podrías haber chupado cualquier cosa", lanzó Nazarena Vélez. "¿Cómo pudiste?", exclamó Marixa Balli.