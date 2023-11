Yanina Latorre confesó la polémica técnica que utilizó para identificar de qué era la mancha marrón que encontró en su cama luego de que Dieguito Latorre pasara la noche en su departamento y su relato despertó la sorpresa de sus compañeras, pero fue Fernanda Iglesias quien juzgó que su hijo no lavara las sábanas.

"Me empecé a acostar en el piso para ver las pisadas, miraba las sábanas, empecé a oler las sábanas, no tenía olor a nada. Después voy al baño buscando restos sexuales, no había. No encontraba, hiperventilo, me acomodo y chupé la sábana para saber qué era lo marrón, era helado de dulce de leche", expresó Yanina Latorre con total sinceridad.

El cruce de Yanina Latorre y Fernanda Iglesias

"¿Pero qué tamaño era la mancha marrón?", preguntó Fernanda Iglesias. "Grande y en medio de la sábana", respondió Yanina Latorre. "Y bueno, él también, tarado que deja las sábanas sucias", agregó Fernanda, lo que hizo enfurecer a la mamá de Dieguito.

"No le digas tarado a mi hijo, punto uno, y segundo, yo los crío de esa manera, no lavan mis hijos, se las lava la madre", sentenció Yanina Latorre poniéndole límites a Fernanda Iglesias y explicando cómo es la dinámica familiar.