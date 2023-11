Lola Latorre, como gran influencer que es, suele mantener un ida y vuelta con sus miles de seguidores en las redes. En su día a día, la hija de Yanina Latorre comparte en sus Historias de Instagram fotos y videos donde cuenta cada una de sus actividades y, por supuesto, sus looks.

El pedido de Lola Latorre

Fue así que esta tarde, Lola Latorre publicó un video desde su auto, en un descanso, para contar que estaba con un fuerte dolor de cabeza que no se le iba.

"Tengo una cara de cansada que no puedo más", comenzó diciendo la modelo. Y agregó: "Estoy hace dos días con un dolor de cabeza terrible".

Luego, la participante del Bailando 2023 indicó: "No sé si a alguien le está pasando y me puede decir qué puedo hacer para solucionarlo". Seguido a esto, explicó que su dolor era arriba del ojo derecho "como si fuera una migraña".

Lola Latorre también contó: "No se me va. Me duele como la vista. Estoy todo el día como achinada". Y pidió: "¿Alguien me puede decir qué tomar o qué hacer al respecto? Me duele todo el tiempo.

Por último, la modelo indicó: "Me dicen que quizás estoy ojeada... ¿Alguien que cure el mal de ojos?".

De esta manera, Lola Latorre quedó a la espera de una solución por parte de sus miles de seguidores, quienes siempre le responden y dan una solución a sus consultas.