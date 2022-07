El hotel de los famosos: el emotivo video de Emily Lucius en medio del escándalo

Emily Lucius compartió un conmovedor video a días de su salida de El hotel de los famosos.

La influencer fue una de las más cuestionadas por los seguidores de Locho Loccisano y acusada de hacer bullying a su compañero. Además, se dijo que algunas marcas decidieron no trabajar con ella después de ver este repudio en redes sociales.

A pesar de la gran exposición de El hotel de los famosos implica, Emily Lucius decidió no participar de las entrevistas posteriores a su salida del programa y mantener el perfil bajo. De todas maneras, reapareció en su cuenta de Instagram durante esta semana y subió un emotivo video en el que muestra cómo fue el reencuentro con su familia tras su salida del Hotel.

"La vida es hermosa y corta. Disfrutemos, valoremos y agradezcamos más. Mi familia, mi mundo, mi todo", comenzó Emily en su video.

"Gracias a mis amigos. Gracias a mis compañeros de laburo, colegas, vecinos, seguidores, marcas, a las amigas de mi mamá, a cada uno que se toma tiempo en la calle y me dice palabras hermosas. Gracias a todos", cerró.

El cruce de Belu Lucius con Rodrigo Lussich por defender a Emily Lucius

Sin embargo, la familia no pudo escapar de las cámaras y fue en este contexto que su hermana Belu Lucius salió al aire de Socios del espectáculo cuando fue cuestionada por no querer dar una nota. "La actitud que se ve de vos es patotera. Estamos hablando en base a lo que vemos. Celi (la movilera) no se sintió bien" le dijo Lussich en el ciclo por el móvil que la influencer se negó a dar.

"Yo le dije que no podía dar una nota porque estaba pactado con la productora. Pero bueno, ella se acercó ya con el teléfono grabando, con una cámara al fondo que es la que ustedes pasan. Nosotras nunca fuimos irrespetuosas", agregó Belu.

