El hotel de los famosos: estos serían los convocados para una segunda temporada

El hotel de los famosos aún no terminó su primera temporada y ya se está hablando de la segunda.

Si bien todavía no está confirmada la próxima edición, está circulando un un video de la cuenta de TikTok de Mundo Espectáculos, donde publicaron una lista de famosos que serían los convocados al programa que conducen Pampita y Chino Leunis.

El hotel de los famosos.

Según este video, los convocados para una posible segunda temporada serían: Marixa Balli, Flor Marcasoli, Ivana Nadal, Mariana Genesio Peña, La Chabona, Naiara Awada, Adriana Aguirre, Julieta Fazzari, Camila Salazar, Roberto Piazza, Chapu Martínez, Diego Meaglio, Matías Defederico, Ulises Jaitt, Ricardo García y Burrito Ortega.

Hasta el momento, no hay nada confirmado. Aunque los espectadores están ansiosos por ver una nueva edición del reality.

El Hotel de los Famosos: quienes son los últimos eliminados

El Hotel de los Famosos está llegando a su recta final y quedando poco para la definición los participantes que aún quedan en la casa viven con mucha ansiedad estas semanas.

Fueron 11 los concursantes que quedaron fuera de carrera, dejando a cinco afortunados, Alex Caniggia, Martín Salwe, Lissa Vera, Locho Loccisano y Majo Martino, que pelearán con todo para consagrarse ganadores y quedarse con el premio.

En las últimas semanas, el programa que conducen Pampita y Chino Leunis se puso bien picante por las eliminaciones que se fueron dando y los reingresos de otros participantes. Entre los último expulsados del hotel se encontraron Imanol Rodríguez, quien a su salida reconoció cual era su plan al ingresar al reality: “Mi objetivo ahí era ganar más popularidad”, dijo tras su partida.

Pampita y Chino Leunis.

"Me gusta joder, me entretengo, soy divertido, pero también soy tranquilo. Hay una convivencia de 24 horas, no la podés caretear y te agarrás de cualquier cosa para estar un poquito mejor”, definió el hijo de Miguel Ángel Rodríguez sobre su paso por El Hotel de los Famosos.

Pero sin dudas, la eliminada que pocos vieron venir fue Melody que lejos de ser expulsada, tuvo que abandonar el programa debido a un accidente que vivió en uno de los juegos y que la dejó sin movilidad en una pierna, causando que los médicos recomendaran que hiciera la recuperación afuera.

"Fue una experiencia única estar en 'El Hotel de los Famosos', he tenido malos y buenos momentos como he mostrado porque soy una persona genuina y transparente, así me manejo en la vida. El encierro te lleva a decir y hacer cosas que quizás en la vida cotidiana uno no haría, pero bueno, no tenés a tus afectos, no tenía celular, no veía a nadie, no tenía contacto con el afuera", dijo la novia de Alex Caniggia tras su partida.