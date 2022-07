El hotel de los famosos: Locho Loccisano y Santiago del Azar mantuvieron un fuerte cruce en el cumpleaños de Majo Martino

Locho Loccisano protagonizó un polémico incidente después de su salida de El hotel de los famosos.

Al parecer, el ex participante se cruzó con el chef Santiago del Azar en el cumpleaños de Majo Martino que se realizó el fin de semana. Según contó el cocinero, la pelea se dio cuando Locho lo fue a increpar por sus dichos en los diferentes programas.

"Me vino a saludar irónicamente. Como con desgano y por compromiso. Me palmeó la espalda y me dijo 'Santiago, pará de hablar mal de mí en los canales'. Yo le dije que no estaba hablando mal de él, sino diciendo lo que pensaba", contó Santiago en Mañanísima.

Santiago del Azar habló de su pelea con Locho Loccisano en medio de la polémica por El hotel de los famosos.

Luego, Del Azar aseguró que la conversación con Locho Loccisano subió de tono. "Me dijo 'te querés colgar de mí, la fama ya te va a llegar'. Me palmeó la espalda. Cuando me doy vuelta y lo digerí, no le contesté. Y cuando llego a Margarita ella me dice 'no sabés la cara que hizo cuando te diste vuelta'. Como gozándome", relató.

Locho Loccisano y Majo Martino.

Cómo es la relación de Majo Martino y Locho Loccisano

Locho Loccisano y Majo Martino fue una de las parejas que se formó dentro de El hotel de los famosos, aunque ambos se dedicaron a negar la relación.

Aunque no pueden mostrarse en público hasta el final del reality, el joven fue uno de los invitados de lujo al cumpleaños de la periodista que se realizó el pasado fin de semana. Allí asistió Ángel de Brito quien mandó al frente a los tortolitos.

A través de sus redes sociales, el periodista compartió una foto en donde se lo ve muy sonriente junto a Majo y Locho y sin vueltas tituló la foto: "Los novios", dejando en claro que el vínculo entre ambos sería algo más formal de lo que ellos quieren admitir.

Ángel de Brito dejó en evidencia cómo es la relación entre Majo Martino y Locho