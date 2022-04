Nico Maiques se convirtió este fin de semana en el tercer eliminado de El Hotel de los Famosos. Tras su salida, el actor estuvo el sábado en El Debate, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

El actor, feliz por haber participado del reality y de haber cumplido el sueño de estar en un programa donde la convivencia se pone a prueba, tuvo un importante cruce con José María Muscaria, coach de convivencia de El Hotel de los Famosos y participante de El Debate.

El Hotel de los Famosos: fuerte cruce de José María Muscari con Nico Maiques.

Nico estaba muy entusiasmado respondiendo a las preguntas propias del Debate, y luego de haber dicho que Álex Caniggia era un protegido del programa, José María Muscari apuntó contra él.

“Yo siento, chicos, que este es el sillón del mentiroso. Esté quien esté sentado acá; vienen y dicen que no querían ganar. Que no iban por los 10 millones”, comentó José María Muscaria y aseveró: “Yo estoy allá adentro por los 10 millones, si no, no voy ni loco”.

“Esa es tu visión y súper válida”, el respondió Nico, y volvió a aclarar que él no fue por el dinero. “Fui a vivir un experimento, yo quería ver qué me pasaba a mí, adentro de un hotel o de una casa o de un lugar, con gente que no conocía o qué sí conocía y estar con cámaras 24/7 y con micrófono 24/7”, comentó el nuevo eliminado del reality.

José María Muscari también le lanzó un palito a Kate Rodríguez y ella le respondió por medio de un mensaje en Instagram, muy directa como siempre: “Yo fui por el billete y están los que fueron a buscar amigos ¿Quién lo entiende?”.

Las palabras de Nico Maiques tras ser eliminado de El Hotel de lo Famosos

Nico Maiques siempre se mostró muy agradecido y feliz por haber tenido la oportunidad de participar del reality. Pero reconoció que es un alivio, no estar con el micrófono todo el día y aseguró que dentro del hotel se maneja mucha estrategia y eso lo dejó afuera. “Por estrategia, me mandaron directo a la nominación, me mandaron directo al laberinto”.

El nuevo eliminado reveló detalles Matilda Blanco, Martín Salwe, Maxi “El Chanchi Estévez” y el “Pato” Galván. "Roncan mucho".

“Lo más lindo de haber estado ahí adentro, son las amistades. Me llevo tres amistades en particular: Majo Martino, Matilda Blanco y Lissa Vera”, comentó Nico Maiques, tras salir de El Hotel de los Famosos.