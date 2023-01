Marian Farjat participó en la segunda temporada de “El Hotel de los Famosos 2” y fue una de las participantes que tuvo un encuentro íntimo con Federico Barón. Si bien fueron interrumpidos por Érica García, lograron concretar su cometido.

Hace unos días, en la cuenta oficial de Twitter de Farjat, publicó un picante tuit donde manifiesta estar arrepentida de haber tenido relaciones sexuales con el hermano de La Cobra. "¿El resumen de El hotel de los Famosos 2? Me coj... a un pelot...", exclamó la participante.

El picante tuit de Marian Farjat

Farjat vs Alvarado

Mimi Alvarado fue la segunda eliminada en el reality de El Hotel, pero volvió a reingresar hace una semana y nuevamente se enfrentó a uno de sus compañeros. Primero había sido Érica García, esta vez, fue Marian Farjat, donde le había dicho en la cara que daba mala vibra.

Marian Farjat vs. Mimi Alvarado

“Sos mentirosa y no tenés buenas intenciones. ¡Eso no es aconsejar! Das mala vibra”, expreso Farjat, mientras la dominicana buscaba defenderse: “Eso no es lo que piensa todo mi círculo íntimo, que nunca estarás ahí”.

Marian Farjat, finalizó la discusión en el cara diciendo: “¡Estaban todo en contra tuyo, por eso te fuiste! Volviste con una estrategia, me usaste a mí. ¡Ya está! Hacete cargo, Mimi”.

J.M