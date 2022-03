El Hotel de los Famosos: Matilda Blanco durísima con Majo Martino por su look de mucama

Instagram

El lunes empezó "El Hotel de los Famosos" y ya existieron los primeros roces entre los participantes del reality. En esta oportunidad fue Matilda Blanco, la que "pinchó" a Majo Martino, quien esta semana es parte del staff, por lo que le toca afrontar todas las tareas que impliquen asistir a los huéspedes.

Majo Martino estaba sirviendo el desayuno, cuando Matilda Blanco le preguntó si debajo del guardapolvo tenía ropa. Sorprendida y entre risas, ya que Petersen le había hecho la misma consulta, la periodista le mostró a la asistente de imagen que tenía puesto un short negro.

Matilda Blanco

"No se nota, parece que tiene un babydoll, no un delantal", lanzó Matilda Blanco evidentemente molesta por el look de Majo Martino que le respondió: "Bueno señora, discúlpeme, son las reglas del hotel, me dieron este uniforme", dejando en evidencia que ella no podía elegir qué vestir al momento de estar trabajando como parte del staff.

"Le hace falta más experiencia, más trato, aprender cómo se trata un huésped, no puede venir con nada abajo del delantal, porque ¿qué es esto?, ¿un hotel de qué?, no me puede contestar mirándome a los ojos", sentenció Matilda Blanco debatiendo con sus compañeros que estuvieron de acuerdo en que no debería llevar el pelo suelto al momento de servir la comida.

Majo Martino

Lo cierto es que Majo Martino no tenía el pelo suelto, ya que lo tenía atado con una cola de caballo baja y también llevaba ropa debajo del uniforme, solo que el delantal es largo y eso impide que se vea que está vestida. Los dichos de Matilda Blanco con respecto a que el staff no puede responder mirándola a los ojos son muy polémicos, pero aún no hubo una respuesta a eso.

Por último, Matilda Blanco expresó que si fuese otra la situación, ella pediría el libro de quejas del hotel para poder dejar asentado su desacuerdo con cómo se presentó la representante del staff a servirles el desayuno a los huéspedes.