El Hotel de los Famosos: Silvina Luna debió ser internada y abandonó el reality

Silvina Luna, que se encontraba participando de "El Hotel de los Famosos" recibió los resultados de unos análisis de sangre que se había realizado y como dijo al verlos "estaba todo mal".

La modelo contó que venía sintiéndose mal y luego de hablar por teléfono con su médico se largó a llorar. Seguido a esto, mencionó que se tenía que ir del reality.

Silvina Luna les explicó a sus compañeros del hotel que debía irse a internar para nivelar los resultados y que ya estaba acostumbrada a esto. "Andá para volver", le dijo Nico Maiques tomándole la mano.

Cuando Silvina Luna ya estaba más tranquila, se acercó el Chino Leunis a preguntarle cómo estaba. Ella le contó que cada tanto le sucede esto pero no pensaba que le iba a pasar tan pronto. "Empecé a sentir un desgaste muy grande además de las lastimaduras y las cortaduras... y tenía los ojos muy rojos. Hablé con mi médico personal y me dijo que me fuera a internar. Si no voy va a ser un riesgo muy grande". Finalmente, la modelo se fue caminando sola hacia la puerta con la mirada de sus compañeros puestas en ella. "Espero haber dejado mi huella", dijo por último.

Silvina Luna

El hotel de los famosos: la salud de Silvina Luna bajo la lupa

Días atrás, ya se había dicho que Silvina Luna podría retirarse del ciclo que conducen Pampita y el Chino Leunis. Tal como contaron en Intrusos, los constantes esfuerzos de la ex Gran Hermano en el certamen habrían provocado algunas complicaciones. "La producción no quiere tener problemas y ve a Silvina muy frágil, débil y comprometida en su salud", contó Lucas Bertero.

"Está toda moretoneada y la está pasando mal. Pero realmente mal. No quieren tener un problema más grave, les da miedo eso, y ahora analizan si la dejan o si la sacan. No la quieren perder para los juegos", agregó el periodista.

En el Hotel de los famosos los 16 participantes se enfrentan en desafíos semanales para poder ser parte del staff del Hotel o de los huéspedes que disfrutan de sus comodidades. En estas "pruebas" es que los integrantes deben poner el cuerpo y allí es donde Silvina Luna se vio perjudicada.