Instagram

Yanina Latorre se cayó y sufrió un accidente cerca del canal. Así lo informó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, con una foto de Yanina en los brazos de una persona que la asistió.

“Se cayó en la calle y no puede caminar”, escribió el presentador, sobre el accidente que su panelista Yanina Latorre tuvo a solo horas de comenzar el vivo de “El Ejército de LAM”.

El incidente de Yanina Latorre antes de comenzar LAM.

Hoy vuelve LAM, luego de un fin de semana y un inicio de lunes picante entre sus angelitas. Lo que hizo dudar, si, Yanina Latorre estaría o no, presente en el programa, o si llegaría a sair al aire con muletas.

Este accidente llega en un momento donde la guerra civil que hay en LAM, se pone cada vez más candente, que las propias bombas que suelen tirar en el programa.

El incidente de Yanina Latorre antes de comenzar LAM.

Yanina Latorre le declaró al guerra a Ana Rosenfeld

La picante y sin filtro Yanina Latorre escrachó por medio de Twitter a su nueva compañera de set, la abogada Ana Rosenfeld. La panelista de LAM se fue con toda en contra de la letrada y ventiló lo que pasa en el backstage del programa: “No me gusta la abogada panelista. Punto uno: no me gusta la gente que destrata o que trata con cierta soberbia a la gente que labura".

Yanina siguió en su descargo y filtró información de lo que pasa en el camarín antes de salir al aire: "Hay camarógrafos, sonidistas, productores, vestuaristas y maquilladores. Esta señora, a esas personas no las registra, les dice ‘nena’, ‘nene’”.

El incidente de Yanina Latorre antes de comenzar LAM.

La disputa entre Rosenfeld y Yanina Latorre recién comienza. Faltan aún muchos títulos por redactarse entre la pelea cazada de las angelitas de Ángel de Brito.