El incómodo momento de Gerard Piqué en Estados Unidos: lo abuchearon en pleno partido

Gerard Piqué vivió un mal momento en Estados Unidos cuando se celebró el clásico Barcelona y Real Madrid en Las Vegas.

El deportista fue abucheado por más de 60 mil personas que asistieron al duelo deportivo en el estadio Estadio Allegiant Stadium.

Según el video que se hizo viral en redes sociales, los hinchas recibieron a Gerard Piqué con cánticos y abucheos en los que demostraron su ferviente defensa a Shakira, tras las versiones de infidelidad.

La cuenta de Instagram Vene Contigo mostró el momento exacto de este incómodo momento en su feed donde se demuestra que la imagen del deportista quedó bastardeada por los diversos rumores de infidelidad.

Sobre este episodio, los colegas de Gerard Piqué dieron su punto de vista. "No sé a qué se deben esos pitos. Los hemos escuchado. No creo que a él le preocupe mucho. Ya le conocemos. Es de admirar. Cero presión. Creo que le motiva que le piten. Llevamos tiempo así. No creo que le quite el sueño. Lo que ha pasado hoy no le va a cambiar nada”, dijo Jordi Alba.

La decisión de Gerard Piqué para estar cerca de Shakira

Gerard Piqué tomó una drástica decisión que podría cambiar el rumbo de su carrera. Mientras Shakira define su mudanza a Miami, el deportista aprovechó su estadía en Estados Unidos para negociar en el Inter de Miami, que dirige David Beckham.

Según la prensa española, Gerard Piqué tendría vía libre para irse del club de fútbol, pues el Barcelona estaría a punto de entrar en bancarrota y ya no podría sostener más los elevados sueldos de figuras como la de Gerard Pique. Esto se suma a los problemas financieros que el ex de la barranquillera tendrá con Hacienda de España.