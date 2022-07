Una nueva versión surge en medio de la polémica separación de Gerard Piqué y Shakira. El programa “Chismes No Like”, aseguró que la expareja de la cantante colombiana aprovecha su gira por Estados Unidos con el Fútbol Club Barcelona, para empezar una negociación con el Inter de Miami, de David Beckham.

De ser ciertos estos rumores, el proceso de separación de Shakira y Gerard Pique se llevaría mucho más rápido de lo planeado, pues lo que quiere y necesita la colombiana, es poderse mudar de forma definitiva a Miami, con toda su familia; es decir, sus hijos Milan y Sasha, y sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll.

Gerard Piqué podría firmar con el Inter de Miami para vivir cerca de sus hijos.

En concordancia con lo anterior, Piqué no tendría ninguna otra objeción, pues al estar en el Inter de Miami, viviría en la misma ciudad, muy cerca de sus dos hijos, y ya no estaría en continentes separados.

Dado que Gerard Piqué tiene toda su vida organizada en España, y que su alegato para no dar el permiso de mudanza de sus hijos a Miami, era que ellos tienen su vida establecida en dicha ciudad, el cambio de Barcelona a Miami, no le ha sido posible a la compositora, por lo que el proceso de separación se complicó y tuvieron que intervenir abogados para llegar a un acuerdo, en especial por la tenencia de los dos menores.

Según la fuente, el jugador tendría vía libre para irse del club de fútbol, pues el Barcelona estaría a punto de entrar en bancarrota y ya no podría sostener más los elevados sueldos de figuras como la de Gerard Pique. Esto se suma a los problemas financieros que el ex de la barranquillera tendrá con Hacienda de España.

Actualmente, Shakira habría sido vista en San Diego, Estados Unidos, con sus dos hijos, mientras que Gerard, sigue en su gira por algunas ciudades de este país. Más adelante se reunirán en San Diego. Se espera, de acuerdo con la fuente, que las dos partes se reúnan el próximo 4 de agosto, para tratar de cerrar el acuerdo y así ver qué pasará con el futuro de Milan (12) y Sasha (7).

Las razones por las que Shakira no quiere estar más en Barcelona

Tras más de 12 años de vivir en Barcelona, la colombiana, ahora soltera, decidió que era hora de retornar a la ciudad donde su carrera como cantante internacional tuvo sus inicios, de la mano de Gloria y Emilio Estefan.

Al parecer, Shakira no solo busca incorporarse de lleno al mundo de la música, con sus discos de estudio y sus giras, sino que, espera que sus hijos y sus padres, no sea más acechados por la prensa, pues desde que se conoció su separación, su casa en Barcelona, mantiene con guardia periodística las 24 horas y sus padres no tienen paz a la salida del hospital donde William Mebarak está internado.

Pensando en la tranquilidad de la familia de Shakira, Gerard Piqué accedió al pedido de que sus hijos se muden a Miami, no obstante, es algo con lo que él no está de acuerdo y por eso los fuertes rumores de su paso al Inter de Miami. Ahora bien, la colombiana tampoco quiere seguir viviendo en la misma ciudad donde Piqué tiene a su amante, 20 años más joven que él.