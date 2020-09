El incómodo momento del Kun Agüero con su hijo Benjamín en un vivo

Sergio "Kun" Agüero y el pequeño Benjamín se encontraron vía streaming para jugar con él al Full Guys mediante un vivo que duró dos horas.

Pero durante esta transmisión online que el pequeño nieto de Diego Maradona descolocó a su papá con una incómoda pregunta. "Pá, ¿vos por quién hinchás en Argentina?", tiró el hijo de Gianinna.

"Por Independiente, pá. ¿Qué me estás diciendo?", disparó el deportista pero el pequeño retrucó: "Ah, yo pensaba que River". El niño es fanático de Boca como su abuelo por lo que la pregunta lo dejó Offside.

Sin embargo, la figura de Manchester City salió ileso y le respondió sin pruritos. "Al abuelo le gusta River. A mí no, sólo de chiquito. Me gustaba el Enzo, equipazo tenía en ese momento. Cuando jugaba River los domingos y lo pasaban en la radio, cada vez que había un tiro libre me quedaba a escuchar. Olvidate: tiro libre era gol del Enzo", aclaró.