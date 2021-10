En medio del escándalo entre la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi, y la política, Roberto García Moritán, candidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio, fue entrevistado por Luciana Geuna y Maru Duffard en TN. Las periodistas le preguntaron si está a favor de Wanda o la China, expareja de Benjamín Vicuña y padre de los hijos de Pampita su esposa. A "Robert" parece que mucho no le gustó.

"¿Jugaste a verdad consecuencia de chico? La pregunta por la verdad es si sos del Team Wanda o del Team China. Y, si no la querés responder, hay una consecuencia... La podés elegir. La consecuencia es que invites a todo el equipo de Verdad consecuencia a comer a tu restaurante", le dijeron.

Incómodo, Roberto reaccionó y reflejos desactivó el tema. "Eh... Por razones obvias, no voy a responder... Y si me preguntás, yo soy team Juntos por el cambio", sentenció, intentando salir rápidamente de la fuerte situación.

El incómodo momento que vivió Roberto García Moritán cuando le preguntaron si apoyaba a la China o a Wanda.

La reacción de Pampita cuando le consultaron por la pelea Wanda vs. la China

Pampita, jurando de la La Academia fue consultada acerca del novelón del año entre Wanda y la China Suárez en pleno corte de ShowMatch y habló del tema y se mantuvo firme en su postura.

"Ya me conocen, no me meto en temas que no me corresponden. Hace años que me vienen a preguntar y mis respuestas son siempre las mismas. Soy muy tajante. No tengo nada que decir. Yo hablo de mis temas nada mas", respondió "Pampa".

