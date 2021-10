Mauro Icardi y las condiciones a Wanda Nara: "La quiere secuestrar prácticamente"

El escándalo de Mauro Icardi y Wanda Nara sigue dando que hablar. Ahora se conocieron las reglas que el jugador le puso a la empresaria para volver a entrenar al PSG y no sufrir consecuencias económicas.

“Antes de ir al club, él le puso condiciones, para volver a trabajar. Él está atrincherado en la casa y las condiciones serían las siguientes: Que cierren los dos la cuenta de Instagram”, comenzó Yanina Latorre .“Osea, el pirata es él pero ella tiene que cerrar el instagram”, acotó.

Sorprendido, Ángel comentó: “¡No, no, no, no, Icardi!”. “Porque según él, Instagram habría sido el iniciador”, quisó añadir Latorre. Enojado, De Brito la interrumpió: “El Instagram de él fue el iniciador, no el de ella”.

“Antes de cerrar el Instagram, ella tiene que postear una foto de la pareja”, agregó la angelita. “Nah..”, murmuró el conductor por lo bajo mientras ella continuaba: “A partir de eso él le promete portarse bien, nunca más nada, fidelidad eterna pero que no quiere que ella trabaje más fuera de lo que es el vínculo. Viste que ella hace eventos y está en la tele”.

Además, Yanina aseguró que Mauro Icardi tampoco quiere que Wanda continúe viajando sola en el avión privado ni que vaya a Milán por su cuenta. “La quiere secuestrar prácticamente”, señaló Mariana Brey.