Pampita mostró impactantes imágenes del parto de Ana García Moritán

Pampita estrenó su reality en Paramount+, allí mostró imágenes impactantes de lo que fue el parto de Ana. Además confesó que tuvo que pasar por ciertos tratamientos de fertilidad para poder quedar embarazada.

En los primeros minutos del primer capítulo de "Siendo Pampita", se puede observar el momento tan esperado: cuando dio a luz a Ana García Moritán Ardohain.

"¡Ay, qué dolor por Dios! ¡Ay, por dios!, ¿por qué no sale?", se puede oir a Pampita.

"Ahí está saliendo la cabecita", coinciden el partero y la madre, que luego recibió la calma de Roberto García Moritán, emocionado por el nacimiento de Ana.

Siendo Pampita” es el reality de Carolina Pampita Ardohain que se centra en los últimos meses de embarazo y el día en que dio a luz a Ana García Moritán. Además, abre su corazón en más de un episodio y habla sobre aspectos desconocidos de su vida.

"Febrero, un día ocho. Los ocho siempre son muy especiales para mí. Es como un día para permitirme recordar o tal vez estar triste y más melancólica. Tuve un comercial de repente en Chile donde está mi hija enterrada, así que no puedo ir mucho al cementerio. Nunca sentí que tenía que pedir nada, que la vida era súper generosa conmigo. Pero ahí, ese día, ese 8, no sé, me salió de adentro del alma decir ‘quiero un compañero de vida’", dijo sobre el pedido que le hizo a Blanca Vicuña, fallecida el 8 de septiembre de 2012 a causa de una neumonía hemorrágica.

Pampita finalizó el conmovedor relato, con la explicación que le dio a su hija sobre su pedido: "Yo quiero un compañero en la vida, tener a alguien que me acompañe en el día a día, que fuera conmigo, que disfrute del crecimiento de mis hijos. Y yo creo que lo pedí muy fuerte".