El reality de Pampita, que comenzó emitirse hace algunos días por Paramount Plus, revela parte de la interna familiar ensamblada que la modelo conformó con Roberto García Moritán.

En una de las emisiones de Siendo Pampita, una particular anécdota expone al empresario cuando sus hijos, Delfina y Santino, contaron cómo reaccionaron cuando se enteraron de su romance con la modelo.

"A papá y a Caro los veo muy bien, pensé que él ya no iba a tener otra relación. Cuando nos contó, dijimos ´guau, por fin´ Sé que los dos querían ser padres”, dijo la joven de 15 años sobre el noviazgo.

Roberto García Moritán y Delfina.

Pero fue Santino García Moritán quien fue más picante y disparó: “Me sorprendió porque no me esperaba que a mi viejo le quede nafta”, dijo y confirmó qué sintió cuando le contaron sobre el nacimiento de Ana, su hermanita. “Cuando me enteré de que iba a ser papá de vuelta también, pero fue una buena noticia”.

Qué dijo Santino García Moritán cuando se enteró del romance de su papá con Pampita.

La pregunta que descolocó a Pampita que García Moritán supo responder

Siendo Pampita es un reality de diez emisiones que revela detalles de su embarazo y del proceso con Roberto García Moritán. En una de las primeras emisiones, una escena logró llamar la atención y fue cuando la modelo hizo sus primeras consultas al obstetra.

"Pampita, ¿qué número de embarazo es éste?", le preguntó el médico. "El quinto", respondió la top. En ese momento, volvió a hacerle otra conducta: "¿Y cuál fue la fecha del primer nacimiento?".

Bloqueada, Pampita no supo que contestar y atinó a decir: "Ay, no me acuerdo nada, doctor".

Ante la situación, Roberto García Moritán salió al rescate y dijo: "Fue el 15 de mayo de 2006". "Me salvaste", se le escucha decir a la conductora, visiblemente afectada por el recuerdo.

