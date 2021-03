El inesperado gesto de Martín Redrado con Matilda

Luciana Salazar decidió contar su verdad y, en medio de la polémica con Martín Redrado, habló en exclusiva para CARAS sobre la interna de su vínculo.

La diosa reveló detalles desconocidos de su relación, después del estallido, cuando descubrió al economista en Miami con otra mujer, a punto de recibir la vacuna.

"Yo estoy bien y entera. Fue él quien insistió y me buscó mientras estuvo en pareja. Una insistencia inusual en él que ya era hasta rara. Pero le había dado una última oportunidad porque ponía a la nena en el medio. Evidentemente es una persona que no puede con su mitomanía. Por lo único que me duele es por Matilda, porque eso habla de una persona mala. Más cuando lo pedís y querés ponerte en un rol paterno. Es realmente siniestro”, dijo la conductora y ex “Polémica en el Bar” con más resignación que asombro.

La relación con la pequeña Matilda siempre fue motivo de misterio y, en medio de rumores sobre la paternidad de la niña, Luciana Salazar destacó un gesto inesperado que el empresario mantuvo con la pequeña Matilda cuando asistió a su cumpleaños el pasado diciembre.

“Llegó a mi casa antes que yo ese día para jugar con ella. Vino con un regalo re lindo de Frozen gigante”, disparó. "Fue muy dulce ver la situación. Pero indudablemente este hombre no cambia más", agregó.

La fuerte revelación de Luciana Salazar sobre Redrado: "Fui muchas veces infiel"

Durante la entrevista con CARAS, Luciana Salazar aseguró que Martín Redrado mantiene una patología que lo hace manejarse de esa manera con ella. Luego, confesó que las infidelidades no fueron un problema durante su relación, que duró casi una década, porque reconoció que ella misma fue infiel.

"A mí no me preocupa desde el lado de infidelidad o no infidelidad, porque yo le fui muchas veces infiel cuando estábamos en pareja. Él lo sabe y le costó algunos llantos también pero me lo perdonó. Entonces eso no es algo que me afecte, lo que me afecta es el modo de hacerlo. Es muy desprolijo, lo mismo hizo con Lulú Sanguinetti, que no sé si está ahora o no está", confirmó.