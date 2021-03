Así fue el impoluto look de Juliana Awada para la presentación del libro de Mauricio Macri

Juliana Awada volvió a hacer una aparición pública en la presentación del libro "Primer Tiempo" de Mauricio Macri. Allí la ex Primera Dama supo cautivar a todos con su simpleza y belleza única.

La empresaria arribó al lugar luciendo un vestido de corte irregular, con un importante lazo en la cintura. Además se pudo apreciar que las mangas 3/4 y el cuello en V, es un gran aliado para su figura.

Ella en sus redes sociales solo se limitó a decir y decorando una foto al lado del político: "Juntos" y un emoji de corazón.

Para este atuendo Juliana optó por combinar su vestido con accesorios en las tonalidades tierra: Una bandolera de Celine en tono suela y unas sandalias de Gianvito Rossi de terciopelo y cuero.

Conocé el vestido negro y predilecto de Juliana Awada

En los últimos días, Marcelo Giacobbe recordó en sus redes sociales el sexy vestido negro que Juliana Awada usó en 2017, para la gala del G20 en Hamburgo. Este diseño logró conquistar a la prensa mundial, y fue muy comentado ese año. Es más, llegó a ser parte de las páginas de revistas como Vogue, Elle o Marie Claire

La relación entre la ex Primera Dama y el modisto data del 2015, allí este dúo se conoció y emprendieron un viaje super fashion. "A mí me gusta que vos usás estas telas que no son telas", le dijo Awada a Marcelo en una de sus primeras reuniones.

El diseño era simple y sofisticado. Se trató de una pieza realizada en una red de cristales y crepe italiano. Es corte es muy simple pero el contacto de la red con el cuerpo y los cristales es lo que lo hacen proyectarse; funciona muy bien con el juego de las luces.

Para esa oportunidad, Awada y su equipo eligió combinar el diseño con una recatadas sandalias en color platino de Jimmy Choo y un clucth de Flâneur confeccionado en strass, a tono.