El insólito motivo por el que Wanda Nara y la China Suárez se enfrentaron otra vez

Wanda Nara llegó al país y, después de algunas breves declaraciones, se dedicó a acondicionar su casa de Santa Bárbara para disfrutar de las Fiestas con sus cinco hijos y Mauro Icardi.

Pero una nueva coincidencia la enfrenta a la China Suárez tras el escándalo con su marido. Según infirmó Mariana Brey este lunes en LAM las diosas coincidieron en pedir el mismo canje. Ambas se comunicaron con la misma marca que realiza unas casas para que sus niños disfruten en el parque de sus casas.

Tal como contó la periodista, ambas hablaron con la persona a cargo de las relaciones institucionales de la empresa el mismo día con tan solo dos horas de diferencia. “Lo de Wanda está mas avanzado. Lo de la China, no tanto”, aseguró la periodista quien reveló que estas construcciones cuestan alrededor de 500 mil pesos.

Matilda Salazar tiene una de las casitas que pidieron Wanda Nara y la China Suárez.

Al parecer, Wanda Nara es quien logró cerrar un acuerdo al igual que la China Suárez que deberá abonar un porcentaje de la construcción de esta "mini casa".

Tras su arribo al país, la esposa de Mauro Icardi habría recibido muchos regalos de diversas marcas que esperan que realicen sus respectivos intercambio en redes sociales. “Le llegó un camión de mudanza con muebles que no pidió”, contó Yanina Latorre sobre el gesto que tuvo una reconocida marca, pero que no tuvo efecto: “Lo devolvió porque dijo que no lo quería”,