Kun Agüero no aguantó y estalló su furia contra Gerard Piqué. El exfutbolista del Manchester City no se calló nada luego de sentirse perjudicado en la Kings League y dio a entender que falta mucha organización en la liga.

El Kun Agüero arremetió contra Gerard Piqué por la Kings League

El exfutbolista no pudo estar presente en cancha mientras su equipo jugaba y tampoco pudo trasmitir en Twitch porque su cuenta se encuentra bloqueada. Mediante un audio que se filtró en las redes sociales que le mandó a uno de sus compañeros de streaming.

El Kun Agüero arremetió contra Gerard Piqué por la Kings League

El enojo del streamer llegó después de ver un video en donde le anularon un gol en instancia de VAR. "Son todos unos hijos de p..., empezando por el VAR. Me da igual que me sanciones y me den un millón o diez millones de multa, pero Piqué y Oriol deberían tener orden en ese sentido. El árbitro, si lo veo mano a mano le digo: 'Sos un reverendo hijo de re mil gran p...'", dijo el Kun.

"¿Por qué? Porque se ve claro que es gol, lo hace de mala leche. No sé si hay algún beneficio o algo por detrás, pero la verdad, un desastre. No me dan ganas de hacer nada de la Kings League. Que se vayan todos a la reverenda pu... que el re mil parió", cerró el Kun Agüero sobre la liga que creó Gerard Piqué.

AF.