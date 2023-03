El Kun Agüero sufrió una arritmia en plena transmisión de stream

Es de público conocimiento que el Kun Agüero se tuvo que retirar del fútbol a causa de la arritmia cardíaca que sufre. Alejado de las canchas, el deportista ganó notoriedad a través de sus transmisiones de stream, donde entretiene a miles de usuarios de dicha plataforma.

En las últimas horas, mientras hacía una de sus divertidas transmisiones junto a Ibai Llanes, el Kun Agüero se tomó el pecho e hizo silencio, seguido a eso suspiró y expresó: "Creo que me agarró una mini arritmia".

El Kun Agüero.

Ibai Llanes quedó atónito con la confesión de su amigo, sin salir de su asombro y algo asustado respondió: "¿Ahora mismo? ¿Quieres que vayamos al médico?".

"No, porque tengo un chip y me lo va a detectar", sentenció el Kun Agüero con su celular en la mano para controlar la aplicación que le indica cómo está funcionando su corazón de acuerdo a las señales que le envía el chip.

El Kun Agüero contó qué le dijo su cardiólogo el día de la final del mundial de Qatar 2022

El Kun estuvo cerca de los jugadores de la Selección Argentina durante el mundial y el día que salieron campeones, estuvo celebrando dentro del vestuario. Teniendo en cuenta que se retiró por una afección cardíaca, Broncano quiso saber si su cardiólogo le hizo alguna advertencia previa a la final.

"Lo único que me dijo es que esté relajado, tranquilo, porque la verdad es que estaba super nervioso antes del partido. Después ya está, me olvidé del celular, se bailó, se tomó y se perreó", expresó el exfutbolista.

"Me tomé todo el champagne", agregó el Kun recordando el festejo de Argentina campeón del mundo. "El cardiólogo está contento cada vez que salgo", expresó con ironía y añadió que debe tener cuidado "para correr supuestamente, pero para tomar no me dijeron".