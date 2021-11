La guerra entre la China Suárez y Wanda Nara sigue más latente que nunca pero se trasladó a las redes sociales.

Después del polémico like de Wanda Nara a una publicación, descubrieron a la actriz avalando una polémica frase. "Tragedia es tener un matrimonio que en vez de hacerte sentir la persona más afortunada, te hace sentir infeliz", dice la placa que compartió la cuenta de Instagram "Lomáspopucom".

Para sorpresa de muchos, la China Suárez avaló esos dichos con su corazoncito y en medio de la apasionada reconciliación con Mauro Icardi.

¿Será para Wanda?

El like de la China Suárez que activa un nuevo enfrentamiento con Wanda Nara

Los likes no pasan desapercibidos y, días atrás, Wanda Nara también tuvo un desliz cuando compartió un "me gusta" en una frase que podría estar dirigida a su marido.

"La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no quieres que yo sea, mientras que yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras, pero no pudiste serlo", dice la publicación.

El like de Wanda Nara.

Guerra fría: la indirecta de Wanda Nara a la China Suárez

En las redes sociales las indirectas van y vienen y Wanda Nara está dispuesta a expresar lo que piensa. En medio de su viaje a Dubai, que marcó la reconciliación definitiva con Mauro Icardi, la empresaria se encargó de compartir un mensaje que podría estar dirigido a la China Suárez.

“Yo soy ese tatuaje papi que no se borra”, escribió la diosa en su post que fue rápidamente avalado por su fandom. En él se puede ver a Wanda Nara bailando sensualmente al ritmo de Bad Bunny, mientras se prepara para protagonizar una nueva campaña.

la indirecta de Wanda Nara a la China Suárez

