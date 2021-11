Wanda Nara y Mauro Icardi continúan escribiendo capítulos de su historia que involucra a La China Suárez. Si bien la pareja se ve súper enamorada en las redes sociales, la mediática da señales de un mínimo enojo con su esposo.

Después de su reconciliación en Dubai, la pareja volvió a París y a su vida cotidiana junto a sus hijos. Sin embargo, el perfil, Chusmeteando descubrió un polémico "like" de Wanda Nara que deja entrever el malestar de ella con Mauro Icardi.

Wanda Nara y un polémico "like" que dejó en evidencia su resentimiento hacía Mauro Icardi

"La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no quieres que yo sea, mientras que yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras, pero no pudiste serlo", reza el post que avaló Wanda Nara.

Este accionar también se dio después de la declaración de amor de Mauro Icardi hacía la empresaria, en donde aseguró que "Daría la vida".

Se conocieron los planes de Wanda Nara en su regreso a la Argentina

Wanda Nara volverá pronto al país y tiene grandes planes para este retorno.

En LAM, Ángel de Brito y las angelitas revelaron que la empresaria arribará a la Argentina en algún momento dentro de los primeros quince días de diciembre para cumplir contratos laborales.

"Wanda dijo que no iba a participar de la tapa de una revista que reúne personajes pero tenemos la información que a fin de año va a venir al país por un importante motivo. Llegará con todos sus hijos y pasará las fiestas en la Argentina en la casa de Santa Bárbara que le quedó del divorcio con Maxi López.

De hecho ya está preparando toda la casa para que esté en condiciones perfectas para su arribo", comenzaron contando. ¿Icardi viene? preguntó el conductor a lo que le respondieron que su presencia depende del calendario futbolístico del PSG.

"¿Qué hará Wanda en el país? Viene para abrir su propio local de maquillaje y y cosmética en uno de los shoppings más importantes del país. Allí tendrá un salón de lujo con todos sus productos y los mejores profesionales", cerraron las angelitas.