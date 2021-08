El llamativo gesto 'buena onda' de Nicole Neumann con Pampita

Las diferencias entre Pampita y Nicole Neumann siempre fueron motivo de noticia. Sin embargo, hoy tenemos que hablar de un acercamiento, tras el nacimiento de Ana García Moritán. Las tops se dejan ver cómplices, con pequeños guiños en sus redes sociales.

Esta buena onda comenzó cuando Pampita fue compartiendo algunas imágenes de su bebita y entre los miles de 'likes' que recibió, hubo algunos de Nicole. También Juariu, destacó la existencia de algunos comentarios conciliadores entre ambas modelos.

El más evidente fue cuando Nicole le firmó tres amorosos emojis en una secuencia de fotos de la beba, para una producción de CARAS.

Hace algunos días, Carolina también tuvo un guiño para con su colega al opinar sobre su relación con Juan Manuel Urcera. Dijo que la veía contenta y que se alegraba por ella, además resaltar su belleza.

Pampita reveló que compartieron hombres con Nicole Neumann

Sin pelos en la lengua y con total naturalidad, Pampita sorprendió al revelar que compartió amores con Nicole Neumann.

Todo comenzó cuando en Pampita Online, su amigo y colega, Gabriel Oliveri, le dijo: "Tengo una bomba que te tengo que preguntar. Yo los sábados estoy en Santo Sábado, en América, con Nicole”, comenzó Oliveri. "(Nicole) dijo algo que tiró una bomba, yo creo que te la van a preguntar, entonces digámoslo en este programa. Dijo que ella compartió con vos un hombre y medio”, continuó.

“¿Uno y medio? Me parece que dos”, dijo Pampita para sorpresa del panelista. "Yo creo que hay dos seguro”, insistió la top.

“En distintas épocas de la vida, ella más chiquita”, detalló la condcutora. “Bueno, de uno me dice que estaba chichoneando con las dos, él se quedó con vos y ella vio en las revistas que vos salías con él y ella lo dejó de lado. Después que cortaron ustedes él la vuelve a llamar y ella dijo no, pará, ya saliste con Pampita…Estuvo bueno que ella con humildad dijo estaba mensajeándose con las dos, elige a Caro y después me quieren llamar a mí que terminó con Caro”, relató Oliveri sobre uno de los hombres en cuestión.