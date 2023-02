Camila Homs se dejó ver caminando por el centro de Madrid, y cortó con los rumores de su llegada a España. La modelo y expareja de Rodrigo de Paul lució un con un look muy canchero, perfecto para la temporada.

Mientras Buenos Aires arden por la polémica que se desató por este supuesto "sorpresisvo" viaje, Cami solo sonrie. Cabe aclarar que Camila Homs había dicho durante sus vacaciones en Punta del Este, que está en el acuerdo que para marzo debía llevarle los dos hijos al jugador, y era algo que estaba en su agenda.

El look de Camila Homs en su viaje sorpresa a Madrid: "Todo lo que está bien".

Mientras la revolución ocurré, la modelo luce sus jeans Wide Legs grises y un gabán negro largo de cuero sintético combinado con una cartera de diseñador.

Muy sonriente, la modelo se mostró sola, sin sus hijos, en una noche, al parecer fría, de un invierno en Madrid, que pronto terminará.

"Todo lo que está bien en esta vida y en esta tostada", agregó Cami Homs a las fotos de sus historias donde muestra su merienda de café con leche y una brusqueca con fetas de jamóncrudo.

Polémica por el viaje de Camila Homs a Madrid

Tal parece, la llegada sorpresa de Camila a Madrid habría incomodado a Rodrigo de Paul que no quiere verla, ni siquiera, según Guido Zaffora, desea que vaya cuando sea tiempo de ver a sus hijos Francesca y Bautista.

«El acuerdo estaba firmado pero los abogados no habían tomado parte de esta charla telefónica. Rodrigo se enojó con Camila porque ella no cedía. Camila quería viajar ella y él le decía "por favor, que viaje mi mamá"», aseguró el periodista.

El aparente viaje adelantado de Camila Homs, se debe, según Karina Iavícoli, por Francesca, la hija mayor de los dos, quien no aguanta el no verlo, por lo que la modelo habría tomado la decisión de llevarlos antes.

"Él iba a venir en marzo pero alguien, cada uno saque sus conclusiones, le dijo que no venga a Argentina en marzo. Entonces, entre que su hijita extraña un montón al papá... Lo que me dicen del entorno de Camila es que el nene casi no conoce al padre. La última vez que los vio fue el 20 de diciembre", remarcó la periodista.

Polémica por el viaje de Camila Homs a Madrid.

La polémica del viaje de Camila Homs a Madrid, sigue, pues según LAM, en su cuenta de Twitter, Camila fue sola y sus hijos fueron en otro vuelo. "A las 16 horas aterrizan los hijos de De Paul en Madrid. Viajan con la mamá de Rodrigo. Camila está por allí vacacionando. Los nenes vuelven para empezar las clases la semana que viene".

