El escándalo entre Camila Homs, Rodrigo de Paul y su novia actual, Tini Stoessel parece no tener punto final, ya que ahora la situación se está agravando, ahora que aseguran que la modelo está imputada penalmente. En el programa Intrusos, fue Guido Záffora que se encargó de dar la noticia, asegurando que la madre de los hijos del futbolista de la Selección Argentina, en los próximos días estará siendo notificada por la justicia.

"Aunque dijo que no, está imputada penalmente... Están investigando todos los chats, el WhatsApp y todas las cuentas que dicen que ella creó y manejaba para hablar mal", expresó Guido.

Tini Stoessel, Rodrigo de Paul y Camila Homs

Asimismo, detalló el punto clave que complica a Camila Homs en la investigación que serían los mensajes fuertes que recibió la cantante: "Sobre todo, las amenazas que recibió Tini Stoessel", cerró.

Aseguran que Charly Benvenuto, ex novio de Camila Homs, sé cambió de nombre para estar con ella

Hace pocos días salió a la noticia de la separación entre Camila Homs y Charly Benvenuto. Además, esto fue confirmado por la modelo durante el cierre del megadesfile de La Jaula de la Moda en Mar del Plata. Ahora, otro dato inquietante sale a la superficie acerca del ahora ex novio de la madre de los hijos de Rodrigo de Paul.

El periodista Juan Etchegoyen fue quién reveló esta extraña información desde Mitre Live. Al aparecer, el empresario se cambió su identidad para no quedar expuesto en los medios, debido a su romance con Camila.

“Déjenme decirles que, en medio de lo que es la previa de la visita de los hijos de Camila Homs a Europa para estar con su padre, se conoció un dato extraño del ex de la modelo”, comenzó Etchegoyen.

Y continuó: “Hace unos días te confirmé que Camila se separó de Charly y puedo agregarles que me da la sensación de que esa ruptura es definitiva. Ahora bien, me quiero centrar en el ex de Camila porque me enteré que su nombre verdadero es otro y la historia que hay detrás de esta situación es de película’’.

Camila Homs y Charly Benvenuto

"El nombre verdadero es Carlos Pesqueira y en el barrio de Parque Chacabuco le decían Carlitos Karateca pero hasta acá no te conté nada del motivo por el cual Charly decidió hacer esto”, reveló el periodista.

“Estuve en contacto con Pochi de Gossipeame que cuenta que en una época Charly habría vendido zapatillas que eran copia triple A de marcas conocidas y por eso se modificó su nombre, para no quedar escrachado. Todo esto que Pochi contó lo tengo confirmado. Es cierto todo, no me digan que no es curiosa la historia detrás de Charly, el ex de Camila, ¿habrá tenido problemas en su barrio y por eso se modificó el nombre?”, cerró el Juan Etchegoyen.

D.M