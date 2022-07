El look flúo de Martita Fort para pasear por Las Vegas

Martita Fort estuvo paseando por Las Vegas y, luego de mucho tiempo, realizó un posteo en su feed del Instagram.

Lo último que se podía ver de la hija de Ricardo Fort era del 25 de febrero. Cinco meses después, la joven mostró fotos de sus días en la ciudad que no duerme.

Martita Fort en Las Vegas

En una de las imágenes que publicó Martita Fort, se la puede ver con un outfit muy colorido. Una musculosa estilo corset en colorado con toques flúo que combinaban con partes de la mini tableada que dejaba a la vista sus piernas. Las zapatillas, tenían cordones naranja flúo, que completaban el look fosforescente.

Además, la hermana de Felipe Fort, mostró otro outfit que reflejaba su fanatismo por Michael Jackson. Se trataba de un look total black con una campera que en la espalda decía: "Michael Jackson World Tour".

Martita Fort contó los detalles del último tratamiento estético que se realizó

Martita Fort volvió a reaparecer en las redes sociales después de algún tiempo y sorprendió a sus seguidores con su más reciente cambio.

Hace algunos meses, Martita Fort había compartido detalles de su cambio de look en donde aparecía con una cabellera más blonda. Ahora, la heredera sorprendió con el más reciente retoque estético que se realizó.

Caption

Lejos de ocultar los tratamientos a los que se somete, Marta compartió que se hizo uno para modificarse la forma de la nariz.

Se trató de una rinomodelación, que no es permanente y se puede realizar cada seis meses. "Hace unas semanas me hice una rinomodelación donde me inyectaron ácido hialurónico, un tratamiento temporal y sin post reposo", contó Martita Fort mostrando cómo había quedado su nariz.

La joven aseguró que era una de sus inseguridades y que quedó muy conforme con cómo la dejó este tratamiento.