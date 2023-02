El look pijamero de Carrie Bradshaw que se volvió viral

El personaje de Carrie Bradshaw interpretado por Sarah Jessica Parker nunca pasa desapercibido. En el rodaje de la segunda temporada de “And Just Like That...”, se filtraron imágenes y el look de la protagonista está compuesto por bata, pantalón de pijama y zuecos Birkenstock se volvió viral.

“And Just Like That...”, secuela de “Sex And The City” tuvo su estreno en diciembre de 2.021 y narra la vida de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis). En la primera temporada se vieron las complicaciones de la vida de cada una de ellas mientras atraviesan los 50 años.

Carrie Bradshaw junto a su amiga Miranda con una bata larga

“Sex And The City” fue un éxito en el que se conoció la vida de cuatro amigas. El regreso de la historia producida por Michael Patrick King se lo considera un éxito a pesar de las críticas y los fanáticos aguardan por la segunda temporada de la que se pudo saber que aparecerá el ex novio de Carrie, Aidan.

De a poco se filtran imágenes y se van conociendo detalles de la historia como también el estilismo de sus protagonistas, en especial el de Carrie que siempre marca tendencia, son llamativos, extravagantes y siempre sorprendentes.

Carrie Bradshaw, interpreta a una columnista y se la vio en el rodaje por la calle junto a su amiga Miranda. La protagonista luce en primer plano una bata larga, estampada con cuadros en color rosa y blancos debajo lleva un pijama, de pantalón jogging en color gris que combinó con una camisa de rayas verdes, lleva medias blancas y unos zuecos estilo Birkenstock de cuadros en estampado gris. Cierra el 'look' con unos guantes de lana blancos y una 'tote bag' también blanca.

Escenas del rodaje de la segunda temprada de “And Just Like That...”

El look de Carrie Bradshaw sin dudas será imitado.

