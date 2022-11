Sarah Jessica Parker y su excéntrico look

Nuevamente dando vida a Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker sorprendió con un estilismo estrambótico y junto a su compañera de elenco, Cynthia Nixon, que personifica a Miranda. Ambas se encuentran en Brooklyn rodando ‘And Just Like That…’, la secuela de la exitosísima serie, ‘Sex And The City’.

Si bien Bradshaw acostumbra a vestir los looks más excéntricos de entre todos los personajes de ambas series, en una escena en particular, ambas se encontraban en un parque, rodeadas de personas disfrazadas, por lo que no se entiende si el vestuario de Parker está al último grito de la moda o es un disfraz.

La actriz lleva puesto un vestido dorado a lunares con un lazo al cuello, combinado con una chaqueta fucsia de acabado metalizado y unas sandalias ‘Mistress 105’ de ‘Aquazzura’.