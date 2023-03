El look de Antonela Roccuzzo para ver a la Selección que rompió la cábala

Antonela Roccuzzo acaparó todas las miradas en el partido de Argentina contra Panamá que se jugó en el Monumental.

La empresaria, como toda amante de la moda, es fan de los accesorios, el calzado y las carteras. Por eso, siempre tiene todo lo último que salió al mercado y marca tendencia con cada uno de sus looks.

Antonela Roccuzzo.

Antonela Roccuzzo marcó tendencia con su look

En esta oportunidad, la mujer de Lionel Messi eligió usar la remera celeste y blanca que acompañó con un jean blanco. Contrario a los partidos durante el Mundial, Anto Roccuzzo dejó de lado la violeta y eligió lo clásico para esta ocasión.

El look de Anto Roccuzzo para el partido

Para sumar un detalle a su look, la diosa se pintó las mejillas con los colores celeste y blanco para combinar con el outfit.

El look de Anto Roccuzzo para el partido

Junto a Ciro, Mateo y Thiago, la morocha no sólo estuvo en el palco de la familia, sino que también bajó a la cancha en los momentos previos al partido para acompañar a Leo.

El look de Anto Roccuzzo para el partido

Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi a los Premios The Best y deslumbró con su look

Semanas atrás, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi eran los más esperados de los Premios The Best. Por eso, cuando llegaron, fue toda una revolución. Además, la pareja causó sensación con su look combinado, ambos en Total Black.

Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi a los Premios The Best y deslumbró con su look.

Antonela Roccuzzo lució un vestido largo con un tajo pronunciado que dejaba ver una de sus piernas. La prenda era de mangas largas y cuello polera. El toque de color lo dio con su cartera colorada en forma de flor y unos aros colgantes color plata.

Por su parte, Lionel Messi eligió un traje con brillos en las solapas del blazer y moño en el cuello.