Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron el 2023 con un gran cambio. Junto a sus hijos, se mudaron a Arabia Saudita luego de que Ronaldo sea comprado por el club de fútbol Al-Nassr. Actualmente, la pareja se está hospedando en un lujoso hotel mientras termina de ultimar los detalles de su nuevo hogar.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tuvieron que hacerle frente a la gran mudanza y comenzaran con un proceso de adaptación para estar lo más cómodos posible en su nuevo país de residencia. Si bien ya planearon la ubicación de su nueva mansión, la cual estará en uno de los barrios más lujosos de Riad, capital de Arabia Saudí, el hogar sigue en construcción. Por lo que el jugador y la empresaria se están hospedando en el hotel Four Seasons con más de 10 habitaciones a su disponibilidad. El alquiler alcanza los 285.000 euros mensuales.

El hotel Four Seasons ubicado en la capital árabe

El periódico británico Daily Mail aseguró que Cristiano Ronaldo reservó 17 habitaciones para que también se hospeden toda la familia, los empleados del jugador y su equipo de seguridad. A su vez, los empleados del hotel recibieron la orden de no pedirle a Cristiano fotografías para no incomodarlo durante su estadía. Sabemos que, a diferencia de Lionel Messi, Cristiano no es muy fanático de posar con sus seguidores.

Por supuesto que Cristiano y Georgina se encuentran en una Suite llamada Suite Reino. Está ubicada entre el piso 48 y 50 del hotel y parece un apartamento. La suite cuenta con un gran dormitorio, sala de multimedia, oficina y sala de estar. A su vez, Georgina Rodríguez podrá disfrutar de otras actividades como los servicios de spa con masajes y sauna incluidos, la pista de tenis, un gimnasio, piscina cubierta y descubierta y hasta un servicio de guardería para sus pequeños.

La suite Reino del hotel Four Seasons

El costo de la estadía del jugador y la modelo es exorbitante, pero Ronaldo estará cobrando alrededor de 100 millones de euros anuales hasta que termine su contrato con Al-Nassr. A su vez, los árabes buscan promover a Arabia Saudí como el próximo anfitrión del Mundial 2030 mediante la incorporación de Cristiano a su liga de futbol.

Las estrictas reglas que deberá respetar Georgina Rodríguez

Bien sabemos que Arabia Saudí se caracteriza por tener rígidos códigos de vestimenta en las mujeres. Dentro del gran cambio cultural, Georgina deberá acoplarse a las vestimentas de las mujeres árabes. Rodríguez es fanática de la moda, viste lujosos looks y muy modernos, por lo que será difícil para ella adaptarse a esta norma.